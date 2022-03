Ponudbi za izgradnjo kolesarske povezave Bled-Bohinj predragi

Bled/Bohinj/Ljubljana, 8. marca - Na razpis za izvajalca del za izgradnjo kolesarske povezave Bled-Bohinj sta prispeli dve ponudbi, in sicer ena za 23 in druga za 27 milijonov evrov. Obe ponudbi sta precej dražji od ocenjene vrednosti projekta, ki znaša 18 milijonov evrov, in sredstev, ki jih ima za ta namen na voljo DRSI, zato je obe ponudbi zavrnil in bo potreben nov razpis.