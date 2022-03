Naraslo število žrtev zgodovinskih poplav v Avstraliji

Sydney, 8. marca - Število žrtev katastrofalnih poplav na vzhodu Avstralije se je danes še povečalo, potem ko so v Sydneyju odkrili trupli moškega in ženske. Medtem so v Novem Južnem Walesu še 40.000 ljudi pozvali k evakuaciji, saj to avstralsko zvezno državo še vedno pesti hudourniško deževje, poročajo tuje tiskovne agencije.