London/Frankfurt/Pariz, 8. marca - Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi so bili tudi danes ob začetku trgovanja v rdečem, a so se pozneje pobrali in splezali nad gladino. Na razpoloženje vlagateljev sicer še naprej vpliva vojni konflikt v Ukrajini, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.