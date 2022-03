Fajonova predlaga sklic političnega vrha o posledicah vojne v Ukrajini

Ljubljana, 8. marca - Predsednica SD Tanja Fajon je danes predsedniku republike Borutu Pahorju predlagala sklic političnega vrha, da se ta poenoti o ukrepanju zaradi posledic ruske agresije nad Ukrajino. Predlaga dogovor o usklajenem delovanju slovenske zunanje politike ter ukrepih zaradi motenj v dobavnih verigah in podražitve surovin in energentov, so sporočili iz SD.