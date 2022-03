Fifa odprla poseben prestopni rok za ruske in ukrajinske klube

Zürich, 8. marca - Mednarodna nogometna zveza (Fifa) je v luči ruske invazije na Ukrajino za tuje igralce in trenerje, ki so nastopali v ruskem in ukrajinskem nogometnem prvenstvu, odprla poseben prestopni rok. Svet Fife je v ponedeljek odločil, da se pogodbe z ukrajinskimi klubi samodejno prekinejo do konca sezone in igralci lahko prestopijo drugam.