Kralji po podaljšku v gosteh premagali kosmatince

Boston, 8. marca - Hokejisti Los Angeles Kings, ki jih kot kapetan vodi Slovenec Anže Kopitar, so na gostovanju pri Boston Bruins po podaljšku in preobratu zmagali s 3:2. Potem ko so kralji še v zadnji minuti zaostajali z 1:2, je najprej za goste izenačil Trevor Moore, odločilni gol za zmago pa je v podaljšku dosegel Andreas Athanasiou.