Ruski veleposlanik pri ZN napovedal prekinitev ognja za odprtje humanitarnih koridorjev

New York, 8. marca - Ruski veleposlanik pri ZN Vasilij Nebenzija je ob koncu zasedanja Varnostnega sveta o Ukrajini dejal, da bo Rusija danes ob 8. uri zjutraj po srednjeevropskem času prekinila sovražnosti in odprla humanitarne koridorje za evakuacijo civilnega prebivalstva mest Kijev, Černigov Sumi in Mariupol.