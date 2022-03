V VS ZN pozivi Rusiji, naj omogoči varen umik civilistov in dostavo humanitarne pomoči

New York, 8. marca - Članice Varnostnega sveta Združenih narodov so v ponedeljek skupaj s predstavniki agencij ZN pozivali Rusijo, naj ne ovira civilistov, ki se želijo umakniti z območja spopadov v Ukrajini, in naj omogoči nemoteno dostavo humanitarne pomoči v Ukrajino, kjer se je pred skoraj dvema tednoma začel ruski napad na nekdanjo sovjetsko republiko.