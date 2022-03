Dnevnik o incidentu na nedeljski nogometni tekmi med Mariborom in Bravom (8. 3.)

Ljubljana, 7. marca - Miha Štamcar v komentarju Ko obleži sodnik piše o incidentu na nedeljski nogometni tekmi med Mariborom in Bravom iz Ljubljane. Po spoznanju Mariborčanov, da bodo šle točke v Ljubljano, so se začela žaljiva skandiranja, ki so eskalirala v napad na stranskega sodnika. Sodnik, ki ga je zadel predmet, se je zgrudil, glavni sodnik pa tekme ni prekinil.