Tretji krog pogajanj med Rusijo in Ukrajino zaključen brez večjega napredka

Minsk/Moskva/Kijev, 7. marca - Tretji krog pogajanj med Rusijo in Ukrajino se je uradno končal. Čeprav današnji pogovori, ki so se osredotočili na zagotavljanje humanitarnih koridorjev, niso prinesli vidnejšega napredka oziroma konkretnih rezultatov, so predstavniki obeh strani izrazili pripravljenost na nadaljevanje pogajanj, poročajo tuje tiskovne agencije.