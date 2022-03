Večer o stavki v vzgoji in izobraževanju (8. 3.)

Maribor, 7. marca - Urška Mlinarič v komentarju Stavka! piše, da so zaposleni v vzgoji in izobraževanju ter tudi v visokem šolstvu posegli po najradikalnejšem ukrepu sindikalnega boja za delavske pravice, stavki. V stavko jih je pognal predvsem podcenjujoč odnos sedanje vlade do tega družbenega podsistema, ki je hrbtenica nadaljnjega razvoja družbe.