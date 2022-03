Evropske borze s padci; nafta močno dražja, pestro na valutnih trgih

London/Frankfurt/Pariz, 7. marca - Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi so se danes večinoma znižali. Potem ko so se dopoldne delnice v Frankfurtu in Parizu v povprečju cenile že za pet odstotkov, so si trgi v teku dneva opomogli, a na koncu vseeno končali precej pod izhodiščem. Nafta se močno draži, zelo pestro je na valutnih trgih.