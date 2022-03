Jaklitscheva s predstavnico Slovencev na Hrvaškem o priložnostih in izzivih prihodnosti

Ljubljana, 7. marca - Ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Helena Jaklitsch se je danes sestala z Barbaro Riman, predsednico Zveze slovenskih društev na Hrvaškem. V pogovoru sta se sogovornici dotaknili številnih pomembnih tem za slovensko skupnost na Hrvaškem, so sporočili z urada za Slovence v zamejstvu in po svetu.