Na dobrodelnem koncertu RTVS bodo zbirali pomoč za ukrajinske begunce

Ljubljana, 8. marca - Radiotelevizija Slovenija (RTVS) v sodelovanju z Rdečim križem Slovenije in Slovensko karitas ob 20.10 prireja dobrodelni koncert Stopimo skupaj za Ukrajino, kjer bodo zbirali pomoč za begunce iz te države. Neposredni prenos koncerta bo na TVS 1 in Radio Prvi, Radiu Koper-Capodistria, Radiu Maribor in na spletnem mestu rtvslo.si.