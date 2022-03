Zaradi napovedi občutne podražitve pogonskih goriv gneča na bencinskih servisih

Ljubljana, 7. marca - Zaradi napovedi, da se bosta bencin in dizel močno podražila, z bencinskih servisov po državi prihajajo informacije o povečanem povpraševanju in gneči. Ponekod je celo začasno zmanjkalo dizelskega goriva. Kot so izračunali pri Financah, bi lahko cena litra dizla namreč v torek dosegla 1,65 evra, cena bencina pa nekaj nad 1,55 evra.