Hojs sprejel ukrajinskega veleposlanika v Sloveniji

Ljubljana, 7. marca - Minister za notranje zadeve Aleš Hojs je danes sprejel ukrajinskega veleposlanika v Sloveniji Mihajla Brodoviča in v pogovoru ponovno izrazil podporo Ukrajini. Veleposlanik pa se je zahvalil Sloveniji za vso humanitarno pomoč in opremo, ki jo je Slovenija namenila Ukrajini, so sporočili iz notranjega ministrstva.