Opozicija obstruirala sejo OZP, na kateri so predstavili bodoče veleposlanike

Ljubljana, 7. marca - V odboru DZ za zunanjo politiko (OZP) je danes za zaprtimi vrati potekala seja o predstavitvi kandidatov za bodoče veleposlanike. Člani odbora iz vrst levosredinske opozicije pa so bili šokirani, saj so gradivo o kandidatih dobili šele na sami seji in tako na predstavitve kandidatov niso bili pripravljeni, sejo pa so obstruirali.