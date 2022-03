Koalicija in podporniki s predlogom za stanovanjsko jamstveno shemo za mlade

Ljubljana, 7. marca - Skupina poslank in poslancev s prvopodpisanim Danijelom Krivcem (SDS) je danes v postopek DZ vložila predlog zakona o stanovanjski jamstveni shemi za mlade. Po predlogu bi osebam do 38. leta starosti omogočili državno jamstvo za do 200.000 evrov posojila za prvo reševanje stanovanjskega vprašanja.