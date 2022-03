London z dodatno pomočjo Ukrajini, Kanada z novimi sankcijami proti Rusiji

London, 7. marca - V senci nadaljevanja ruske invazije na Ukrajino so se v Londonu danes sestali premierji Velike Britanije, Kanade in Nizozemske, ki so med drugim govorili tudi o nadaljnjih sankcijah proti Rusiji. Kanada bo po napovedih premierja Justina Trudeauja uvedla nove sankcije proti več ruskim posameznikom. London pa je napovedal dodatno pomoč Ukrajini.