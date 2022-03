Na Ljubljanski borzi za skoraj šest milijonov evrov poslov

Ljubljana, 7. marca - Indeks najpomembnejših delnic na Ljubljanski borzi SBI TOP je danes izgubil 3,53 odstotka. Borzni posredniki so sicer ob tem opravili za 5,94 milijona evrov prometa, pri čemer so tako delnice NLB kot Krke prispevale več kot dva milijona evrov. Delnice NLB so kljub temu, da so bile najbolj prometne, izgubile 5,04 odstotka.