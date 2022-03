Na posvetu o femicidu opozorili na porast nasilja nad ženskami v času epidemije

Ljubljana, 7. marca - V Sloveniji smo vsako leto priča petim do sedmim umorom žensk v družini ali partnerski zvezi oz. femicidom, so na okrogli mizi Društva SOS telefon izpostavili številni strokovnjaki. Ob tem so opozorili na porast primerov družinskega nasilja med epidemijo covida-19, izpostavili primere dobrih praks in področja, ki jih je treba še izboljšati.