Novim odjemalcem plina Gen-I višje cene kot obstoječim

Ljubljana/Krško, 7. marca - Družba Gen-I je 25. februarja objavila nov cenik za nove gospodinjske in male poslovne odjemalce zemeljskega plina, po katerem je cena plina višja kot pri obstoječih uporabnikih. Kot pravijo v družbi, so cenik morali objaviti zaradi trenutnih rekordnih cen zemeljskega plina, ki so posledica "nestabilnega mednarodnega dogajanja".