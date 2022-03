Evropska komisija in skupina Evropske investicijske banke podpisali jamstveni sporazum

Bruselj, 7. marca - Evropska komisija in skupina Evropske investicijske banke sta podpisali jamstveni sporazum in sporazum o svetovalnem vozlišču. Gre za pomemben mejnik pri izvajanju programa InvestEU, ki bo omogočil milijardne naložbe za okrevanje po pandemiji covida-19 ter oblikovanje bolj zelenega, digitalnega in odpornega gospodarstva, so sporočili iz Bruslja.