Slovenski zdravniki v pripravljenosti za pomoč na ukrajinski meji, a tja za zdaj ne odhajajo

Ljubljana, 7. marca - Slovenski zdravniki so v pripravljenosti za pomoč na ukrajinski meji, tja pa za zdaj ne odhajajo, so za STA sporočili iz Zdravniške zbornice Slovenije. Za pomoč se je po podatkih iz prejšnjega tedna sicer javilo preko 150 zdravnikov in zobozdravnikov, ki bi v primeru potreb pomagali na posebni "slovenski" točki.