Pahor začenja uradni obisk na Cipru

Ljubljana, 8. marca - Predsednik republike Borut Pahor bo na povabilo ciprskega predsednika Nikosa Anastasiadesa danes in jutri na uradnem obisku na Cipru. Namen obiska je obeležiti 30. obletnico diplomatskih odnosov med Slovenijo in Ciprom ter poglobitev tradicionalnih prijateljskih odnosov med njima. To bo prvi uradni obisk Pahorja na Cipru.