Nepremičninski sklad s prvimi oskrbovanimi stanovanji na Koroškem

Radlje ob Dravi, 8. marca - Do 19. marca imajo interesenti čas, da oddajo prijave na razpis za najem 13 oskrbovanih in osmih namenskih stanovanj v Radljah ob Dravi, namenjenih upokojencem in drugim starejšim. Stanovanja oddaja Nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Gre za prva oskrbovana stanovanja tega sklada na Koroškem.