Ljubljana, 7. marca - Dirigentka Mladinskega simfoničnega orkestra Ukrajine Oksane Liniv in dirigentka Slovenskega mladinskega orkestra Živa Ploj Peršuh bosta ob 17. uri pred hostlom Celica dali izjavo za medije ob prihodu prvih članov Mladinskega simfoničnega orkestra Ukrajine in njihovih spremljevalcev v Slovenijo, so sporočili iz Slovenskega mladinskega orkestra.