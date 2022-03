Pahor na dvodnevnem uradnem obisku na Cipru

Ljubljana, 7. marca - Ob 30. obletnici vzpostavitve diplomatskih odnosov med Slovenijo in Ciprom bo predsednik republike Borut Pahor na povabilo ciprskega predsednika Nikosa Anastasiadesa v torek in sredo na uradnem obisku na Cipru. Namen obiska je poglobiti tradicionalno prijateljske odnose med državama. To bo prvi uradni obisk Pahorja na Cipru.