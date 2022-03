Umrl je poznavalec rokopisnega in starega knjižnega gradiva Mihael Glavan.

Ljubljana, 7. marca - V 77. letu starosti je ponoči umrl Mihael Glavan, raziskovalec in publicist s področja rokopisnega in starega knjižnega gradiva ter dolgoletni vodja rokopisnega oddelka Narodne in univerzitetne knjižnice (NUK), so sporočili iz Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti (ZRC SAZU).