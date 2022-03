Plačilni sistemi tudi lani kljub koronavirusu delovali učinkovito in varno

Ljubljana, 7. marca - Banka Slovenije je kljub tveganjem, povezanimi z izbruhom koronavirusa, tudi lani zagotovila učinkovito, neprekinjeno in varno delovanje plačilnih sistemov. Novost pa so t. i. takojšnja plačila, katerih uporaba se je lani močno pospešila in se vse hitreje uveljavljajo kot nov standard pri plačevanju, ugotavlja centralna banka.