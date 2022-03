Prvi glasbeniki Mladinskega simfoničnega orkestra Ukrajine že v Ljubljani

Ljubljana, 7. marca - Prvi glasbeniki Mladinskega simfoničnega orkestra Ukrajine (YsOU) in njihovi spremljevalci so zjutraj prispeli v Ljubljano. Kot je za STA povedala Nina Stankovič, predstavnica za stike z javnostmi Slovenskega mladinskega orkestra, ki je organiziral evakuacijo ukrajinskega orkestra, so nastanjeni v dveh ljubljanskih mladinskih hotelih.