Kasparov z ostro kritiko na račun Bacha in mednarodnih zvez

Ljubljana, 7. marca - Nekdanji svetovni prvak v šahu Gari Kasparov je ostro pokritiziral tesne stike, ki jih mednarodne športne organizacije gojijo z diktatorji z vsega sveta. "Nisem navijač gospoda Bacha in drugih funkcionarjev, pa naj bo to Mok ali Fifa, ker imajo vsi posredne in neposredne stike s Putini tega sveta," je v televizijski oddaji Sportschau povedal Rus.