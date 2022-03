Vučić tudi uradno v tekmi za drugi predsedniški mandat

Beograd, 7. marca - Vodstvo Srbske napredne stranke (SNS) je v nedeljo potrdilo kandidaturo Aleksandra Vučuća za predsednika države, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug. "Srbija bolj kot kadarkoli v sodobni zgodovini potrebuje moč, stabilnost in varnost, vse to pa predstavlja Aleksandar Vučić," je dejala podpredsednica stranke SNS in srbska premierka Ana Brnabić.