Rusija v enem dnevu aretirala več kot 5000 protivojnih protestnikov

Moskva, 7. marca - Rusija je v nedeljo v več mestih pridržala več kot 5000 ljudi, ki so protestirali proti vojni v Ukrajini, je sporočil neodvisni ruski portal za človekove pravice OVD-info, ki je spremljal aretacije med protesti. Protestniki so z odhodom na ulice tvegali tudi denarne in morebitne zaporne kazni, poroča francoska tiskovna agencija AFP.