Raziskava: V Nemčiji število žensk na čelu malih in srednje velikih podjetij padlo

Berlin, 7. marca - Število žensk na vodilnih položajih v nemških malih in srednje velikih podjetjih se je, potem ko je leta 2020 povzpelo na najvišjo raven v zgodovini, lani ponovno zmanjšalo. Od približno 3,8 milijona malih in srednje velikih podjetij so jih ženske vodile 608.000, kar je 16 odstotkov, kaže raziskava razvojne banke KfW. Leta 2020 jih je bilo 638.000.