Nova Gorica, 7. marca - Policija preklicuje iskanje 71-letnega Videa Grižona, ki je 18. februarja odšel iz doma upokojencev Gradišče nad Prvačino in se ni več vrnil. Kot so sporočili iz Policijske uprave Nova Gorica, so ga v petek našli mrtvega v bližini enega od naselij na Goriškem.