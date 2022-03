Doslej namero za mednarodno zaščito v Sloveniji oddalo 381 državljanov Ukrajine

Ljubljana, 7. marca - Policija je od začetka oboroženih spopadov v Ukrajini obravnavala 381 državljanov Ukrajine, ki so izrazili namero za podajo prošnje za mednarodno zaščito, so za STA sporočili iz Generalne policijske uprave. Vladni urad za oskrbo in integracijo migrantov je prejšnji teden vzpostavil klicni center za pojasnila o pomoči ukrajinskim državljanom.