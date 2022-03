Zaradi grožnje z bombo evakuirali stavbo ljubljanskega sodišča

Ljubljana, 7. marca - Zaradi grožnje z bombo so nekaj pred deseto uro evakuirali stavbo sodišča na Tavčarjevi ulici v Ljubljani. Okrog 9. ure so na policiji namreč prejeli anonimni klic, da naj bi bila na ljubljanskem okrožnem in okrajnem sodišču bomba, so za STA potrdili na ljubljanskem okrožnem sodišču.