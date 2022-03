Štrukelj: Okrožnica ministrstva glede stavke je nezakonita

Ljubljana, 7. marca - Okrožnica, ki jo je ministrstvo poslalo ravnateljem vrtcev in šol ter v njej zahtevalo, da na dan stavke zagotavljajo minimum delovnega procesa, je nezakonita in posega v ustavno pravico do stavke, je na današnji novinarski konferenci dejal glavni tajnik Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz) Branimir Štrukelj.