Sanacija stolpiča v kampusu Livade pri koncu

Izola/Koper/Ljubljana, 13. marca - Sanacija objekta stolpiča v kampusu Livade, ki je bil leta 2017 poškodovan v požaru, poteka skladno z načrtom in bo predvidoma končana do konca meseca, so za STA pojasnili na Univerzi na Primorskem. Zaradi nepredvidenih okoliščin je sicer vlada prejšnji teden sprejela sklep o povečanju vrednosti projekta na skupno 3,2 milijona evrov.