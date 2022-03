Azijske borze s padci

Tokio, 7. marca - Azijske borze so današnje trgovanje končale s padci tečajev delnic. Vlagatelji so namreč vse bolj zaskrbljeni zaradi vpliva vojne v Ukrajini na svetovno gospodarstvo. Ruski napadi na Ukrajino so se okrepili, medtem pa države in podjetja uvajajo nove sankcije proti Rusiji, poroča francoska tiskovna agencija AFP.