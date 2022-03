Brooklyn Nets izgubili četrtič v nizu, zmaga Denverja

Boston, 7. marca - Košarkarji Brooklyn Nets so na gostovanju v Bostonu izgubili s 120:126 in doživeli četrti poraz v nizu, vendar še naprej ostajajo med kandidati za uvrstitev v končnico lige NBA. Goran Dragić, ki se je ekipi pridružil pred dvema tednoma, je v dobrih 22 minutah na parketu dosegel sedem točk ob metu 2:7. Temu je dodal šest skokov in eno podajo.