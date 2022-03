Erdogan in Micotakis na srečanju v Istanbulu skušala zbližati stališča

Istanbul, 13. marca - V Istanbulu sta se danes sešla turški predsednik Recep Tayyip Erdogan in grški premier Kiriakos Micotakis in veliko pozornosti namenila vojni v Ukrajini. Kot so zapisali v sporočilu po srečanju, sta se kljub nesoglasjem strinjala, da bosta ohranila odprte kanale komunikacije in si prizadevala za izboljšanje dvostranskih odnosov.