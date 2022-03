Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (5. in 6. 3.)

Ljubljana, 6. marca - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale, da je dopisnica Radiotelevizije Slovenija (RTVS) iz Moskve zaradi novega ruskega zakona o širjenju lažnih novic o vojski prenehala s poročanjem iz Rusije. Poročale so tudi o tem, da bo Slovenija sprejela člane Mladinskega simfoničnega orkestra iz Ukrajine, ki so prosili za pomoč zaradi vojne.