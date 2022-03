IAEA globoko zaskrbljena zaradi dogajanja v nuklearki Zaporožje

Dunaj, 6. marca - Generalni direktor Mednarodne agencije za jedrsko energijo (IAEA) Rafael Grossi je danes izrazil globoko zaskrbljenost zaradi dogajanja v ukrajinski jedrski elektrarni Zaporožje. Potem ko so jo zavzeli Rusi, so namreč komunikacije s to največjo nuklearko v Evropi motene, poroča francoska tiskovna agencija AFP.