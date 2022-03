V Rusiji na protestih prijeli okoli 3500 ljudi

Moskva, 6. marca - V Moskvi, Sankt Peterburgu in drugih ruskih mestih je bilo prijetih okoli 3500 ljudi, ki so se udeležili "neodobrenih shodov", je danes sporočila tiskovna predstavnica ruskega notranjega ministrstva Irina Volk. Ruska policija je "zagotovila spoštovanje reda in miru", je poudarila po poročanju ruske tiskovne agencije Tass.