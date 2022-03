Vreme: Delno jasno

Najnižje jutranje temperature bodo od -7 do -1, na Primorskem od 0 do 4 stopinj Celzija. V ponedeljek bo na zahodu delno jasno, drugod bo spet več spremenljive oblačnosti, največ v vzhodnih in južnih krajih. Pihal bo severovzhodnik, burja na Primorskem pa bo slabela. Najvišje dnevne temperature bodo od 3 do 7, na Primorskem do 11 stopinj Celzija.

Obeti: V torek bo pretežno jasno, čez dan v vzhodni polovici Slovenije spremenljivo oblačno. Burja na Primorskem bo ponehala, v notranjosti pa bo še pihal severni do severovzhodni veter. V sredo bo na Primorskem pretežno jasno, drugod se bo po dokaj jasni noči zjutraj od severovzhoda pooblačilo.

Vremenska slika: Nad severozahodno in srednjo Evropo je območje visokega, nad južnim Balkanom pa nizkega zračnega tlaka, v višinah pa se nad severnim Sredozemljem, vzhodnimi Alpami in severozahodnim Balkanom zadržuje odcepljeno jedro hladnega zraka. Od severovzhoda priteka nad naše kraje hladen in vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Ponoči bo v krajih zahodno od nas ter ob severnem Jadranu precej jasno, drugod se bo delno zjasnilo do jutra, le v notranjosti Hrvaške bo ostalo zmerno do pretežno oblačno. Pihala bo šibka do zmerna burja. V ponedeljek bo v krajih zahodno od nas in ob Jadranu povečini sončno, drugod bo več oblačnosti. Ob severnem Jadranu bo še pihala burja, v notranjosti Hrvaške ter v sosednjih krajih Madžarske in avstrijske Štajerske pa severovzhodnik.