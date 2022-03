Izidi veleslaloma v Lenzerheideju

* Izidi: 1. Tessa Worley (FRA) 2:02,35 1:01,27 1:01,08 2. Federica Brignone (ITA) 2:02,64 +0,29 1:02,11 1:00,53 3. Sara Hector (SWE) 2:02,66 +0,31 1:01,11 1:01,55 4. Mikaela Shiffrin (USA) 2:03,12 +0,77 1:01,22 1:01,90 5. Michelle Gisin (SUI) 2:03,59 +1,24 1:02,43 1:01,16 6. Katharina Liensberger (AUT) 2:04,25 +1,90 1:02,94 1:01,31 7. Ragnhild Mowinckel (NOR) 2:04,33 +1,98 1:02,80 1:01,53 8. Wendy Holdener (SUI) 2:04,72 +2,37 1:02,75 1:01,97 9. Coralie Frasse Sombet (FRA) 2:04,92 +2,57 1:03,31 1:01,61 10. Paula Moltzan (USA) 2:05,05 +2,70 1:03,75 1:01,30 ... 15. Andreja Slokar (SLO) 2:05,44 +3,09 1:03,58 1:01,86 25. Neja Dvornik (SLO) 2:07,27 +4,92 1:04,98 1:02,29 * odstop: Ana Bucik, Tina Robnik, Meta Hrovat... - skupno (31/37): 1. Mikaela Shiffrin (ZDA) 1156 2. Petra Vlhova (Slk) 1039 3. Federica Brignone (Ita) 931 4. Sofia Goggia (Ita) 851 5. Sara Hector (Šve) 742 6. Ragnhild Mowinckel (Nor) 671 7. Corinne Suter (Švi) 657 8. Michelle Gisin (Švi) 635 9. Tessa Worley (Fra) 597 10. Ramona Siebenhofer (Avt) 594 ... 26. Ana Bucik (Slo) 279 31. Andreja Slokar (Slo) 253 50. Meta Hrovat (Slo) 131 52. Ilka Štuhec (Slo) 120 64. Tina Robnik (Slo) 79 78. Neja Dvornik (Slo 52 97. Maruša Ferk Saioni (Slo) 24 - veleslalom (7/9): 1. Sara Hector (Šve) 522 2. Tessa Worley (Fra) 467 3. Mikaela Shiffrin (ZDA) 411 4. Petra Vlhova (Slk) 331 5. Federica Brignone (Ita) 216 6. Marta Bassino (Ita) 196 7. Ragnhild Mowinckel (Nor) 184 8. Michelle Gisin (Švi) 178 9. Maryna Gasienica-Daniel (Pol) 161 10. Katharina Truppe (Avt) 151 ... 14. Meta Hrovat (Slo) 110 21. Ana Bucik (Slo) 88 28. Andreja Slokar (Slo) 54 29. Tina Robnik (Slo) 47 44. Neja Dvornik (Slo) 12