Izraelski premier v novem telefonskem pogovoru z Zelenskim

Tel Aviv, 6. marca - Izraelski premier Naftali Benet se je danes po telefonu vnovič pogovarjal z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim, so sporočili iz njegovega urada. To je bil že njun tretji pogovor v zadnjih 24 urah. Izrael se sicer vse glasneje omenja kot možen mirovni posrednik v konfliktu med Rusijo in Ukrajino.