Izidi smučarskega teka

* Izidi, 50 km, klasično: * moški: 1. Martin Loewstroem Nyenget (Nor) 2:03:27,3 2. Sjur Roethe (Nor) +0,6 3. Didrik Toenseth (Nor) 3,5 4. Iivo Niskanen (Fin) 11,1 5. William Poromaa (Šve) 11,2 6. Andrew Musgrave (VBr) 52,7 ... - svetovni pokal, skupno (21): 1. Johannes Hoesflot Klaebo (Nor) 1375 točk 2. Aleksander Boljšunov (Rus) 878 3. Iivo Niskanen (Fin) 718 4. Erik Valnes (Nor) 559 5. Richard Jouve (Fra) 513 6. Paal Golberg (Nor) 489 ... 124. Vili Črv (Slo) 7 ...